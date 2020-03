SBA to offer disaster assistance to NJ small businesses impacted by coronavirus (English, Español)

The U.S. Small Business Administration is offering low-interest federal disaster loans to provide working capital for small businesses in New Jersey that suffer substantial economic damages as a result of the coronavirus pandemic.

SBA Administrator Jovita Carranza announced Friday that the agency is acting under its own authority, as provided by the Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, to declare a disaster in response to a request received by New Jersey Governor Phil Murphy.

“SBA is strongly committed to providing the most effective and customer-focused response possible to assist New Jersey small businesses with federal disaster loans. We will be swift in our efforts to help these small businesses recover from the financial impacts of the coronavirus,” said Administrator Carranza.

To apply for a loan or receive additional disaster assistance information, visit the SBA website.

“Small businesses, private non-profit organizations of any size, small agricultural cooperatives and small aquaculture enterprises that have been financially impacted as a direct result of the coronavirus since Jan. 31, 2020, may qualify for economic injury disaster loans of up to $2 million to help meet financial obligations and operating expenses which could have been met had the disaster not occurred,” Carranza said.

The loans can be used to pay fixed debts, payroll, accounts payable and other bills that can’t be paid because of the coronavirus crisis.

The deadline to apply for an Economic Injury Disaster Loan is Dec. 21, 2020.

La SBA ofrece asistencia en caso de desastre a las pequeñas empresas de New Jersey afectadas económicamente por el Coronavirus

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) por sus siglas en inglés, ofrece préstamos federales de bajo interés para capital de trabajo a las pequeñas empresas de New Jersey que sufren un daño económico sustancial como resultado de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), anunció hoy la administradora de SBA, Jovita Carranza. SBA actuó bajo su propia autoridad, según lo dispuesto por la Ley de Asignaciones Suplementarias para la Preparación y Respuesta ante el Coronavirus que fue firmada recientemente por el Presidente, para declarar un desastre a raíz de una solicitud recibida del Philip D. Murphy el 17 de marzo de 2020.

La declaración de desastre hace que la asistencia de SBA esté disponible en todo el estado de New Jersey; y en el condado contiguo de New Castle en Delaware; y Bronx, New York, Orange, Rockland y Westchester en New York; y Bucks, Delaware, Monroe, Northampton, Philadelphia y Pike en Pennsylvania.

“SBA está firmemente comprometida a proporcionar la respuesta más eficaz y centrada en el cliente posible para ayudar a las pequeñas empresas de New Jersey con los préstamos federales para catástrofes. Seremos rápidos en nuestros esfuerzos para ayudar a estas pequeñas empresas a recuperarse de los impactos financieros por la enfermedad del coronavirus (COVID-19)”, dijo la Administradora Carranza.

Los representantes de servicio al cliente de SBA estarán disponibles para responder preguntas sobre el programa de préstamos para desastres por daños económicos de SBA y explicar el proceso de solicitud.

“Las pequeñas empresas, las organizaciones privadas sin fines de lucro de cualquier tamaño, las pequeñas cooperativas agrícolas y las pequeñas empresas de acuicultura que han sido afectadas financieramente como resultado directo de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) desde el 31 de enero de 2020, pueden calificar para recibir préstamos para desastres por daños económicos de hasta 2 millones de dólares para ayudar a cumplir con las obligaciones financieras y los gastos de funcionamiento que podrían haber sido satisfechos si el desastre no hubiera ocurrido”, dijo Carranza.

“Estos préstamos pueden ser usados para pagar deudas fijas, nómina, cuentas por pagar y otras cuentas que no pueden ser pagadas debido al impacto del desastre. Los préstamos para desastres pueden proporcionar una ayuda económica vital a las pequeñas empresas para ayudar a superar la pérdida temporal de ingresos que están experimentando”, añadió Carranza.